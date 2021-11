Nantes Fabrique à Impros (La) Loire-Atlantique, Nantes Rien Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Rien Fabrique à Impros (La), 5 décembre 2021, Nantes. 2021-12-05

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 6 €Billetterie : lafabriqueaimpros.com Rien, un spectacle qui parle… du rien. Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes lieuville Fabrique à Impros (La) Nantes