Indre Éguzon-Chantôme Pour célébrer ce succès du festival Parenthèse Musique, l’association l’association OC and OIL a programmé un concert d’automne, et ce le jeudi 10 novembre 2022 à 20h30 à la Salle de Spectacles d’Eguzon.

Le ton choisi sera celui de la joie et de l’humour. Le groupe invité est le trio berruyer « RIEN DANS

TON FOLK », un combo de musiciens de très haute qualité qui détourne des airs connus façon

« bluegrass ». RIENDANSTONFOLK est un trio de musique folk/country composé de Ludovic LEGROS à la contrebasse, Vincent ESPERON au banjo et Julien ESPERON à la guitare/chant.

L’entrée est libre, et le concert sera suivi, comme à l’habitude, d’un pot de l’amitié pour rassembler

tous les acteurs du festival, le public, autour des artistes invités. Rendez vous à la Salle de spectacles d’Eguzon avec Rien dans ton Folk pour célébrer le succès de la Parenthèse Musique 2022. tourisme@cc-valleedelacreuse.fr https://lavalleedelacreuse.fr/tourisme/ © ASSOCIATION OC and OIL

