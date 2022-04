Rien à foutre Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Rien à foutre Cinéma d’Erquy, 25 avril 2022, Erquy. Rien à foutre

Cinéma d’Erquy, le lundi 25 avril à 20:30

Duree :1h 55min Réalisateur : Emmanuel Marre, Julie Lecoustre Interprètes : Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier, Mara Taquin, Jonathon Sawdon, Julie Sokolowski Synopsis : Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder «Carpe Diem». Une existence sans attaches, en forme de fuite en avant, qui la comble en apparence. Alors que la pression de sa compagnie redouble, Cassandre finit par perdre pied. Saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu’elle a laissés au sol ? comédie dramatique Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T20:30:00 2022-04-25T22:30:00

