RIEN À DIRE

2022-11-25 20:00:00 – 2022-11-25 Ce spectacle nous parle de la complexité humaine dans un langage où les mots ne peuvent se dire. « rien à dire » mais tout à vivre. « Rien à dire » nous révèle un univers personnel et intime mêlant légèreté et profondeur. La matière première a émergée d’ échanges individuels auprès de chaque comédien questionnant leurs rêves, leurs phobies, leurs désirs, leurs peurs, leurs fantasmes, certaines anecdotes de vie… Ensuite, ont émergé des personnages par une transposition métaphorique inspirée des paroles de chacun. Ce spectacle nous parle de la complexité humaine dans un langage où les mots ne peuvent se dire. « Rien à dire » mais tout à vivre. Jean-François Chambet dernière mise à jour : 2022-10-13 par

