Ried’n’Run Sundhouse, 26 juin 2022, Sundhouse.

Ried’n’Run Sundhouse

2022-06-26 – 2022-06-26

Sundhouse Bas-Rhin Sundhouse

Cette course d'obstacles, la plus déjantée du Centre-Alsace, consiste à effectuer une boucle d'environ 9 km sur des sentiers parsemés d'une trentaine d'obstacles naturels ou artificiels tels que passage dans la boue, dans la paille, échelle de singe, franchissement de murs, etc. La convivialité, l'entre-aide, l'esprit d'équipe et la bonne humeur seront les maîtres mots de cette aventure extrême dans une ambiance de fête.

+33 3 88 85 20 13

