Carnaval de Riedisheim Riedisheim, samedi 3 février 2024.

Carnaval de Riedisheim Riedisheim Haut-Rhin

Découvrez cette nouvelle édition du Carnaval de Riedisheim qui s’annonce riche en joie et en couleur ! Samedi après-midi à partir de 14h32, participez à la Cavalcade des enfants, à la mini-boum des enfants (16h32-17h32) ou encore à la soirée carnavalesque qui débute à 20h32 (soirée payante). Et dimanche, ne manquez pas la grande cavalcade de carnaval dans les rues de la ville (à partir de 14h32) et qui se finira par un grand show de Gugga Musik à 15h47.

rue d’Alsace

Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est info@riedisheim.fr



