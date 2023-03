En route pour le thé dansant! Riec-sur-Bélon Catégories d’Évènement: Finistère

Riec-sur-Bélon

En route pour le thé dansant!, 26 mars 2023, Riec-sur-Bélon

2023-03-26

Finistère . Pour la seconde fois, le Centre Communal d’Action Sociale organise un thé dansant sur la commune. La possibilité de permettre de se retrouver autour d’un moment convivial et partagé, avec un parquet de la salle Numéro 3 qui n’attend que les danseurs !

Petits et grands seront de la partie avec la participation des jeunes du Conseil Municipal des Enfants qui seront présents pour prendre part aux festivités prévues ce jour, tout comme le club de la chaumière qui a été associé à la préparation de l’événement. Daniel Le Goudivèze animera ce thé dansant proposé aux Riécois.e.s. Les inscriptions se font à l’accueil de la Mairie, ou directement en ligne sur la page d’accueil du site Internet : www.riecsurbelon.bzh – 02 98 06 91 04. +33 2 98 06 91 04 http://www.riecsurbelon.bzh/ Riec-sur-Bélon

