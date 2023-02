RIDSA L’OLYMPIA, 1 avril 2023, PARIS.

RIDSA L’OLYMPIA. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 20:00 (2023-03-26 au ). Tarif : 35.0 à 45.0 euros.

Cartel BZH (2-1072465/3-1072466) présente En accord avec Play Two Live RIDSAAvec son album « Nous deux » et son tube « Santa Maria » désormais certifié single de platine, Ridsa confirme que ses morceaux, aux couleurs ensoleillés, ne peuvent cesser de briller. Les clés du succès de Ridsa sont ses textes et sa richesse musicale qui fait voyager les auditeurs toujours un peu plus loin, grâce aux sonorités latines, rythmes reggaeton et afro. Ridsa vous donne rendez-vous en live à L’Étage à Rennes le 30 MARS 2023 pour un concert inédit !Réservation PMR : 02 99 85 84 12 Ridsa

L’OLYMPIA PARIS 28, BD DES CAPUCINES Paris

