RIDING CATS en concert à La Canopée La Canopée Fronton, samedi 16 mars 2024.

RIDING CATS en concert à La Canopée Musiciens Rock’n’Roll / Rockabilly, de Memphis à Fronton! Samedi 16 mars, 19h30 La Canopée La Canopée – Fronton : ouverture 19h00 – concert GRATUIT à 20h30 – Restauration sur place: réservation recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T19:30:00+01:00 – 2024-03-16T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T19:30:00+01:00 – 2024-03-16T23:00:00+01:00

Riding Cats : une guitare, une contrebasse, une batterie, et des hommes derrière chacune d’elles au service de la musique et du rockabilly… du talent à revendre, de l’énergie nucléaire, un jeu de scène décoiffant, un son énorme, la panoplie complète pour un concert comme on les aime.

Riding Cats c’est la conjugaison de trois amoureux du Rock’n Roll. Au delà des reprises (standard allant des années Sun Studio aux Stray Cats), ils amènent leur singularité et inventivité pour incorporer leurs propres compositions dans cet esprit du Rock pur et dur, rugueux mais mélodieux. Les voir et les entendre c’est l’assurance de vouloir y regoûter un jour.

La Canopée 175 avenue de la Dourdenne 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-canopee-des-arts.com/contact »}]

rockabilly musique