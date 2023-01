RIDE&RUN La Baule-Escoublac, 25 février 2023, La Baule-Escoublac . RIDE&RUN 28 chemin des Grands Parcs Route de l’Immaculée La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Route de l’Immaculée 28 chemin des Grands Parcs

Loire-Atlantique Venez découvrir le Ride&Run pendant les vacances de février.

Un après-midi inoubliable!

Du sport à pied et à poney

Un esprit d’équipe, un gouter et d’excellents souvenirs Inscription et renseignements par téléphone et au bureau

À très vite ! lesecuriesduniro@gmail.com +33 6 38 67 92 81 https://www.ecuriesduniro.com/ Route de l’Immaculée 28 chemin des Grands Parcs La Baule-Escoublac

