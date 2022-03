Riders Film Festival Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Riders Film Festival Les Allues, 31 mars 2022, Les Allues. Riders Film Festival Auditorium 27 place Maurice Front – Maison du Tourisme Les Allues

2022-03-31 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-31 23:30:00 23:30:00 Auditorium 27 place Maurice Front – Maison du Tourisme

Les Allues Savoie Les Allues 20 20 EUR Produisez une vidéo de 5 minutes filmée dans la région et présentez la lors de la soirée ! Le public votera pour ses films préférés. La date de soumission de la vidéo est le 23 Mars. De nombreux lots à gagner ! Ouverture 19h – Diffusion 20h info@meribel.net +33 4 79 08 60 01 Auditorium 27 place Maurice Front – Maison du Tourisme Les Allues

dernière mise à jour : 2022-03-07 par Méribel Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Les Allues, Savoie Autres Lieu Les Allues Adresse Auditorium 27 place Maurice Front - Maison du Tourisme Ville Les Allues lieuville Auditorium 27 place Maurice Front - Maison du Tourisme Les Allues Departement Savoie

Les Allues Les Allues Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-allues/

Riders Film Festival Les Allues 2022-03-31 was last modified: by Riders Film Festival Les Allues Les Allues 31 mars 2022 Les Allues Savoie

Les Allues Savoie