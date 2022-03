RIDEF 2022 Institut Français du Togo, 16 avril 2022, Lomé.

Institut Français du Togo, le samedi 16 avril à 18:00

Comme en 2020, les Joutes Verbales Francophones seront suivies cette année des «Rencontres Internationales d’Eloquence et de Débat Francophone (RIDEF)». En plus d’être le premier évènement d’éloquence et de débat francophone d’envergure internationale en Afrique, la 2ème édition des RIDEF se veut une prestigieuse compétition internationale d’art oratoire et de débat structuré qui consiste à faire affronter des lauréats des compétitions d’éloquence et de débats de 08 pays francophones en l’occurrence du Benin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Cote d’Ivoire, du Gabon, du Niger, de la RDC et du Togo possédant les compétences et capacités à exprimer librement leurs points de vue dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Francophonie 2022.

Entrée Libre

Institut Français du Togo Lomé, Avenue de Gaulle Lomé Wétrivi-Kondji



