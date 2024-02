Rideaux de frères (khawa, khawa) L’écho de nos pas Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, mardi 23 avril 2024.

Deux propositions chorégraphiques de Bouziane Bouteldja.

19h30 Rideaux de frères (khawa, khawa)



UN DUO CHORÉGRAPHIQUE DE BOUZIANE BOUTELDJA

30min + 30min



Ce qui se passe au niveau des gouvernements ne doit pas déchirer l’amour qui unit ces deux peuples. » Bouziane Bouteldja



Rideaux de frères, c’est l’histoire de deux frères qui n’ont que faire de la rivalité de leurs pays respectifs, le Maroc et l’Algérie. C’est l’admiration réciproque et le respect des valeurs qu’ils partagent. C’est la même injustice qu’ils subissent, étant nés en Afrique. Deux des meilleurs breakdancers au monde, invités partout, mais dont les demandes de visa se voient refusées à chaque fois.



La danse les a ouverts au monde, mais la liberté de circuler leur est volée. Comme elle est volée à de nombreuses personnes et à de nombreux peuples, déchirés par des tensions politiques qui ne les concernent pas.

Sur un plateau vide, à même le sol, ces deux corps vont se rencontrer, s’affronter, dialoguer, s’aimer, enchaînant des danses virtuoses hip-hop et sensuelles aux origines du Maghreb.



Chorégraphie Bouziane Bouteldja · Complicité artistique Michel André · Interprétation Med Medelsi, B-Boy Nona · Assistante sur le film L’envol Mathilde Rispal · Représentations avec le soutien de l’Onda Office national de diffusion artistique et de la SACD Société des auteurs et compositeurs dramatiques dans le cadre de leur programme TRIO(S) · Photo © Dans6T



Le spectacle sera suivi d’une projection du film L’envol, réalisé par Nicolas Habas et imaginé par Gilles Rondot à partir du spectacle Ruptures. Un voyage au-delà de la danse, entre deux pays, différents paysages et cultures, à la rencontre de danseur·euses, professionnel·les ou non, aux multiples horizons.

Ne partez pas ! La soirée se poursuit avec L’écho de nos pas, présenté par les jeunes de la troupe Du bitume à la scène !





21h L’écho de nos pas



UNE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE AVEC LA JEUNESSE, ENCADRÉE PAR BOUZIANE BOUTELDJA

30min



Je me fous de ce que tu gagnes, ce qui m’importe c’est ce que tu partages. J’ai le coeur noir mais je garde espoir en vous. » Asmina



Sur la scène, des jeunes rassemblé·es. Le débat s’ouvre. Les corps se mettent en mouvement et se font l’écho des questionnements et des résistances qui les habitent. Le temps d’un geste, chacun·e partage un fragment de son histoire, exprime ses propres révoltes. Sous leurs pas, la danse devient cet espace commun où ils·elles apprennent à faire groupe, au-delà des frontières qui séparent, à repenser leurs relations à l’autre, au monde, à associer leurs luttes et à unir leurs cris pour renverser les rapports de force. Mouvement après mouvement, les corps font c(h)oeur commun.



Direction Bouziane Bouteldja · Assistant·es Alison Benezech, Mathilde Rispal, Soufiane Faouzi Mrani, Med Medelsi, Hocine Chernai, Fahar, Patrick Youayou · Avec les jeunes de la troupe Du bitume à la scène Abdourahmane, André, Asmina, Axelle, Baïlo, Boya, Djamil, Djawad, Éloïse, Idrissa, Jade, Kayana, Kellys, Kemoko, Keysha, Khaled, Laika, Lassiné, Luca, Marie, Mohamed Reda, Mohamed (Sa.), Mohamed (So.), Mouhamadi, Mohamed, Naïsse, Nour, Paï, Salomon, Victoria, Yassira, Zira · Avec les étudiant·es EVOCAE Médina, Liana, Célia, Inaya, Kahina, Loys, Yohan · Avec les éducatrices de la PJJ Amina, Lucie, Laurine, Marine · Photo © Manon Delaunay EUR.

