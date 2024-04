RIDE & RIDE CCM John-Lennon Limoges, samedi 8 juin 2024.

RIDE & RIDE Skate / Best Tricks / Initiations / DJ sets 8 et 9 juin CCM John-Lennon 12€ sur place / 10€ en prévente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T14:00:00+02:00 – 2024-06-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-09T00:00:00+02:00 – 2024-06-09T03:30:00+02:00

Dadanko Production vous invite le 8 juin 2024 à son festival Ride&Ride dès 14h, festival mêlant musique électronique et culture skate.

Sur l’emplacement du Skate park de la rue de Feytiat, vous retrouverez dès le début d’après-midi des animations : Friperie Boogalou, initiations au skate pour les enfants organisés par le Foaps …

Vous pourrez également assister et participer à un contest de Best Tricks animé par petit plateau et gagner de nombreux lots.

Seront présents le FoodTruck Le petit Vagabond et une buvette tout au long de la journée.

Dans la soirée, l’évènement se poursuit à l’intérieur du CCM John Lennon pour une soirée de musiques électroniques avec une programmation de choix : Las Bundesligas, Franssouax, Erna et RONI.

(Proposé par Dadanko Production)

CCM John-Lennon 41 ter rue de Feytiat, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fr.ra.co/events/1861173 »}]

#skate #electro

DR