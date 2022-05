Ride for autism Frasne Frasne Catégories d’évènement: Doubs

Frasne

Ride for autism Frasne, 11 juin 2022, Frasne. Ride for autism Frasne

2022-06-11 – 2022-06-11

Frasne Doubs Balade moto // Barbecue // Show acrobatique moto avec Florian Bugs stunder rider // Tatoueur // Animations enfants // Formation 1er secours.

Concerts Bartwoods et Celt Keys. ride-for-autism@orange.fr Balade moto // Barbecue // Show acrobatique moto avec Florian Bugs stunder rider // Tatoueur // Animations enfants // Formation 1er secours.

Concerts Bartwoods et Celt Keys. Frasne

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Frasne Autres Lieu Frasne Adresse Ville Frasne lieuville Frasne Departement Doubs

Frasne Frasne Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frasne/

Ride for autism Frasne 2022-06-11 was last modified: by Ride for autism Frasne Frasne 11 juin 2022 Doubs Frasne

Frasne Doubs