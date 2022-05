Ricochets Théâtre Le Grand Bleu, 21 mai 2022, Lille.

Ricochets

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Théâtre Le Grand Bleu

⭐️ **« C’est quoi demain ? »** ⭐️ Création de 4 formes théâtrales légères en extérieur les 21 et 22 mai 2022 dans le cadre du « Cap Docks / Bois Blancs » de lille3000 UTOPIA . _________________________ De petits ploufs en gros cracs, “Ricochets” raconte avec drôlerie et sensibilité les mésaventures d’une jeune ourse polaire malmenée par le réchauffement climatique. Deux comédiennes, quelques objets, des chansons. Une courte forme tout terrain pour les plus petits. Pour com-mencer à comprendre notre monde à la dérive. _L’ensemble de l’œuvre dramatique de Sylvain Levey est représenté par l’agence Althéa des éditions Théâtrales, éditeur et agent de l’auteur._ **Tout public dès 6 ans.** Texte Sylvain Levey Mise en scène Aude Denis Avec Aude Denis et Solo Gomez ___________________________________ « C’est quoi demain ? » est un projet du Grand Bleu en lien avec lille3000 UTOPIA et à destination des nouvelles générations ayant pour vocation la découverte de textes d’auteurs d’aujourd’hui autour de thématiques contemporaines telles que les utopies de demain.

Gratuit, sur réservation.

Une forme théâtrale légère en extérieur sur un texte de Sylvain Levey mis en scène par Aude Denis.

Théâtre Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille Bois-Blancs Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T14:30:00;2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T15:30:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T14:30:00;2022-05-22T15:00:00 2022-05-22T15:30:00