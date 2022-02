RICOCHETS ARTISTIQUES : regards croisés autour des œuvres de Sandrine Ginisty Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

RICOCHETS ARTISTIQUES : regards croisés autour des œuvres de Sandrine Ginisty Médiathèque José Cabanis, 16 février 2022, Toulouse. RICOCHETS ARTISTIQUES : regards croisés autour des œuvres de Sandrine Ginisty

Médiathèque José Cabanis, le mercredi 16 février à 16:00

Mercredi 16 Février à partir de 16h / Centre Culturel Saint-Cyprien En écho avec l’univers poétique de l’artiste Sandrine Ginisty, les bibliothécaires jeunesse et les bibliothécaires du Château d’Eau vous présentent leur sélection d’albums de photographes et d’illustrateurs. Cette toile artistique tissée de mystérieuses affinités convoque la sensibilité de chacun et vous invite à un dialogue avec les œuvres. Pour tout public, au Centre Culturel Saint-Cyprien. Dans le cadre de l’exposition Paysage intime Mercredi 16 Février à partir de 16h / Centre Culturel Saint-Cyprien En écho avec l’univers poétique de l’artiste Sandrine Ginisty, les bibliothécaires jeunesse et les bibliothécaires du Château d’Eau Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T16:00:00 2022-02-16T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

RICOCHETS ARTISTIQUES : regards croisés autour des œuvres de Sandrine Ginisty Médiathèque José Cabanis 2022-02-16 was last modified: by RICOCHETS ARTISTIQUES : regards croisés autour des œuvres de Sandrine Ginisty Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 16 février 2022 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne