Rico Latino présente El Domingo Latino La Fabulerie Marseille 1er Arrondissement, dimanche 7 avril 2024.

Rico Latino présente El Domingo Latino La Fabulerie Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un dimanche latino à la Fabulerie !

Préparez vous à un dimanche Latino, une expérience immersive et inoubliable avec Rico Latino, un évènement culturel exceptionnel. Venez vous déhancher et partager un moment magique avec le fameux groupe Massilia Latin Salsa



Apprenez la Salsa avec Ramon et Lyly qui seront aussi animer votre journée comme jamais.



Venez profiter d’une ambiance festive avec DJ Wanda. l’artisanat latina et en apprendre plus d’Amérique Latine à travers ses jeux grâce a Latido Latino



Enfin si vous avez faim, laissez vous tenter par une gastronomie savoureuse d’Amérique Latine. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 12:00:00

fin : 2024-04-07 22:00:00

La Fabulerie 10 Boulevard Garibaldi

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Rico Latino présente El Domingo Latino Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-04-03 par Ville de Marseille