RICKY MONTGOMERY La Maroquinerie Paris, vendredi 12 avril 2024.

La musique attire toujours Ricky Montgomery. Il accuse Internet. D’abord adepte de l’underground Vine, et aujourd’hui près d’une décennie et plusieurs emplois plus tard faiseur de hits inattendus, le natif de Los Angeles a passé ces dernières années à essayer de se réconcilier avec son statut d’artiste. Il a récemment dépassé le milliard de streams dans le monde grâce aux tubes indie-pop Mr. Loverman et Line Without a Hook . Mais ces chansons, écrites lorsqu’il était adolescent, ont fini par donner l’impression d’avoir été écrites par une toute autre personne, du moins pour Ricky. En 2023, nous faisons la connaissance de Rick, un deuxième album qui arrive sept ans plus tard, riche en alt-pop teintée d’électro et d’emo, qui raconte des histoires sur la vie dans toute sa gloire désordonnée et banale. Le parcours de Ricky est tout à fait représentatif : une enfance à Los Angeles interrompue par un divorce, une adolescence à jouer dans les groupes de sous-sol de la banlieue du Missouri, une explosion virale sur une plateforme qui allait bientôt exploser, et une brève carrière musicale sur la côte ouest qui a propulsé ses chansons dans les palmarès Rock et Alternatif. C’était en 2014, avant que la vie n’intervienne et qu’il n’abandonne la musique pour de bon… jusqu’à ce que le monde découvre ses chansons ensoleillées et sardoniques. Avec des millions d’adeptes sur les réseaux sociaux et une série de tournées à guichets fermés à son actif, Ricky entreprend maintenant de documenter mon long et maladroit chemin vers le souvenir de moi-même en tant qu’artiste , dit-il. Cela a été embarrassant et difficile, mais aussi passionnant. C’est tout ce que j’ai toujours voulu faire, mais que j’avais trop peur d’essayer.

vendredi 12 avril 2024

