RICK LE CUBE VERS UN NOUVEAU MONDE SATI LE CUBE, 2 mars 2023, VILLENAVE D ORNON.

RICK LE CUBE VERS UN NOUVEAU MONDE SATI LE CUBE. Un spectacle à la date du 2023-03-02 au 2023-03-02 19:00. Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Cette odyssée futuriste raconte les aventures de Rick, petit personnage cubique et muet que l’on découvre sur une planète déserte. Dans ces paysages décimés, un vaisseau gigantesque engloutit petit à petit toutes les formes de vies sur son passage : animaux, végétaux, et même la famille de Rick, point de départ de cette histoire. Notre héros se lance à leur recherche et nous entraîne dans l’exploration de ce labyrinthe mécanique…À la fois concert cinématographique et électro-acoustique, SATI dévoile un univers surréaliste porté par la poésie des images et des ambiances sonores. Leur pratique des nouvelles technologies fait aussi de ce spectacle une expérience immersive, qui se joue des frontières entre réel et virtuel.Une science-fiction étonnante qui ouvre de grands espaces à l’imagination. EUR10.0 10.0 euros

Votre billet est ici

LE CUBE VILLENAVE D ORNON CHEMIN DE CADAUJAC Gironde

Cette odyssée futuriste raconte les aventures de Rick, petit personnage cubique et muet que l’on découvre sur une planète déserte. Dans ces paysages décimés, un vaisseau gigantesque engloutit petit à petit toutes les formes de vies sur son passage : animaux, végétaux, et même la famille de Rick, point de départ de cette histoire. Notre héros se lance à leur recherche et nous entraîne dans l’exploration de ce labyrinthe mécanique…

À la fois concert cinématographique et électro-acoustique, SATI dévoile un univers surréaliste porté par la poésie des images et des ambiances sonores. Leur pratique des nouvelles technologies fait aussi de ce spectacle une expérience immersive, qui se joue des frontières entre réel et virtuel.

Une science-fiction étonnante qui ouvre de grands espaces à l’imagination.

.2023-03-02.

Votre billet est ici