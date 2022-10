Rick le cube, vers un nouveau monde par Sati Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados NDKIDS c’est la programmation jeune public du festival NDK ! Au programme un spectacle pour toute la famille et un goûter convivial !

RICK LE CUBE, VERS UN NOUVEAU MONDE PAR SATI

L’Armada Productions / Création 2020 (Bretagne)

Cette odyssée futuriste raconte en musique les aventures de Rick, petit personnage cubique et muet que l’on découvre sur une pla­nète déserte. Dans ces paysages décimés, un vaisseau gigantesque engloutit petit à petit toutes les formes de vie de son passage : animaux, végétaux et même la famille de Rick. Notre héros se lance à leur recherche et nous entraîne dans l’exploration de ce labyrinthe mécanique.

Dès 7 ans.

