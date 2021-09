Rick le cube : vers un nouveau monde Lamballe-Armor, 8 octobre 2021, Lamballe-Armor.

Rick le cube : vers un nouveau monde 2021-10-08 20:20:00 – 2021-10-08 Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Lamballe-Armor

Le soleil brille et les oiseaux chantent quand soudain apparaît un gigantesque vaisseau qui engloutit la famille de Rick le Cube. Rick part alors à sa recherche en nous embarquant avec lui à bord de ce labyrinthe mécanique.

Ce véritable road-movie allie musique acoustique et électronique jouée en direct, technologies de jeu vidéo et graphismes évoquant l’univers de Hayao Miyazaki. Petits et grands y sont immergés dans une véritable bulle de poésie.

Alors, prêts à glisser dans ce rêve éveillé ? Réservation obligatoire et pass sanitaire demandé.

+33 2 96 50 94 80 https://www.quaidesreves.com/

