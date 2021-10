Rick le cube : vers un nouveau monde La Graineterie, 12 février 2022, Houilles.

Rick le cube : vers un nouveau monde

La Graineterie, le samedi 12 février 2022 à 17:00

_Création visuelle et musicale : Jesse Lucas_ _Création musicale : Erwan Raguenes_ _Régie générale : Jacques-Yves La Fontaine_ _Création lumières : Nicolas Marc_ LE SPECTACLE ———— Voici la troisième saga des aventures du petit personnage cubique qui n’a pas froid aux yeux ! Mixant film d’animation original, musiques acoustiques, électroniques et dispositifs numériques interactifs, ce spectacle raconte une odyssée futuriste : Rick part ici en quête de sa famille, pris au piège d’un vaisseau tentaculaire et mystérieux, qui avale toute forme de vie sur son passage… Comme dans un jeu vidéo, on suit le héros et voyage à ses côtés vers un nouveau monde, à la frontière du réel et du virtuel ! ### + Le P’tit goûter 16h, réservé aux spectateurs munis de billets. Dégustation, jeux, coloriage et lecture avant le spectacle. (sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

Réservation nécessaire. Tarif plein : 7€ / Tarif jeune : 5€

Film d’animation, musique dès 5 ans

La Graineterie 27 rue Gabriel-Péri, 78800 Houilles Houilles Yvelines



