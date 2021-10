Rick le Cube Le Grenier à sel, 24 novembre 2021, Avignon.

Rick le Cube

le mercredi 24 novembre à Le Grenier à sel

L’histoire raconte les aventures de Rick, petit personnage cubique et muet. Dans cette odyssée futuriste, on découvre un vaisseau mystérieux, qui survole une planète décimée, avalant les dernières formes de vie sur son passage. Rick se lance à la poursuite de sa famille, prise au piège de ce labyrinthe mécanique dans lequel habitent aussi toute une foule de personnages étranges… À la fois concert cinématographique et électro-acoustique, SATI dévoile un univers surréaliste porté par la poésie des images et des ambiances sonores. Une science-fiction étonnante, une exploration vers un nouveau monde… Mercredi 24 novembre 2021 Deux représentations à 14h30 et 18h30 Durée : 50 minutes Tarifs : Tarif individuel : 7€ / adulte – 5 € / enfant Tarif groupes : 5€ / enfant (gratuité accompagnateurs) Contact et réservation : Tél. : 04 32 74 05 31 Mail. : [accueil@legrenierasel-avignon.fr](mailto:accueil@legrenierasel-avignon.fr) Accès : Le Grenier à sel 2 rue du Rempart Saint-Lazare 84000 Avignon

Tarif individuel : 7€ / adulte – 5 € / enfant Tarif groupes : 5€ / enfant (gratuité accompagnateurs)

RICK LE CUBE, VERS UN NOUVEAU MONDE, un spectacle jeune public à la croisée des musiques hybrides, improvisées, des arts numériques et du road-movie. A voir en famille à partir de 6 ans

Le Grenier à sel Avignon Avignon Saint-Jean Vaucluse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T14:30:00 2021-11-24T15:20:00;2021-11-24T18:30:00 2021-11-24T19:20:00