RICHIE KOTZEN LIVE EU TOUR 2024 CROSSROAD – ANGOULINS Angoulins, samedi 22 juin 2024.

SAMEDI 22 JUINRICHIE KOTZENType : Power TrioINFOSTA 28€ / PVI 30€* / SP 35€ Parking Gratuit Bar Ouvert *prix indiqués hors frais de billetterie Gratuit -12 ans19H30 PORTES 21H30 DÉBUT DU CONCERTSUne Production CROSSROAD, HEXAGON BOOKING & WANTED’S MUSIC ASSO***RICHIE KOTZEN***Power TrioRICHIE KOTZEN n’est pas un nouveau de la scène internationale. 1er album solo à 19 ans, après avoir été inspiré par les grands de KISS, il enregistre un album avec POISON en 1993, il joue avec Mr. BIG (avec Billy Sheehan), et enchaîne les tournées mondiales.Plus récemment, RICHIE KOTZEN monte avec son ami bassiste Billy Sheehan et Mike Portnoy (batteur Dream Theater) le super groupe THE WINERY DOGS, avec lequel il enregistre 3 albums, tous les trois supportés par des tournées mondiales, dont une passée par le Crossroad à La Rochelle en 2023.Son style implique une utilisation assez importante de techniques relativement rapides et complexes comme le legato ou le sweep picking. Il cite comme influence Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Eddie Van Halen, Jason Becker – qui a par ailleurs produit son premier album -, Allan Holdsworth et plusieurs autres guitaristes de jazz/fusion.Mais RICHIE KOTZEN n’est pas qu’un guitariste, c’est aussi un chanteur hors pair, un compositeur sans égal et un showman comme on sait les produire aux USA ! Aussi à l’aise avec un clavier, RICHIE KOTZEN sur scène c’est plus qu’un show musical, c’est une expérience généreuse, technique mais mélodique, un moment à ne surtout pas rater !Attendez-vous à une soirée unique, le lendemain de la fête de la musique au Crossroad !

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-06-22 à 20:00

CROSSROAD – ANGOULINS LES CADÉLIS EST 17690 Angoulins 17