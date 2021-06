« RICHESSES SOUTERRAINES DU TERRITOIRE. » Olargues, 15 octobre 2021-15 octobre 2021, Olargues.

« RICHESSES SOUTERRAINES DU TERRITOIRE. » 2021-10-15 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-15

Olargues Hérault

Le Pays d’art et d’histoire du Haut Languedoc et Vignobles vous donne rendez-vous et vous invite à découvrir, à travers l’histoire, le patrimoine et l’architecture, les multiples facettes du territoire.

» Richesses souterraines du territoire. »

Le monde souterrain est un espace clos offrant une infinie diversité de décors inaccessibles, hors de portée…

Les spéléologues, explorateurs de cet univers fragile, en sont les gardiens, les observateurs. A travers un diaporama 3D, découvrez avec eux toute la beauté

Conférence « Richesses souterraines du territoire » de Jacky Fauré, spéléologue.

+33 4 67 97 88 00

