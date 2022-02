Richesses géologiques de Provence : la montagne de Lure Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Après avoir situé la montagne de Lure (au sens large) en Provence, je retracerai son histoire géologique à partir des roches qui affleurent. J’évoquerai ensuite un aspect de sa morphologie qui la rend unique : son relief karstique. Je terminerai enfin par son évolution actuelle. Conférence animée par André Cerdan, géologue CEN PACA, au Museum d’histoire naturelle contact_museum@mairie-aixenprovence.fr +33 4 88 71 81 81 https://www.aixenprovence.fr/ Après avoir situé la montagne de Lure (au sens large) en Provence, je retracerai son histoire géologique à partir des roches qui affleurent. J’évoquerai ensuite un aspect de sa morphologie qui la rend unique : son relief karstique. Je terminerai enfin par son évolution actuelle. Salle Gassendi / Muséum d’Histoire Naturelle 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence

