Richesses du sous-sol pétrole, chaleur, lithium… Merkwiller-Pechelbronn, dimanche 25 août 2024.

Richesses du sous-sol pétrole, chaleur, lithium… Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin

Le sous-sol du territoire nord-alsacien est surtout connu par la présence de pétrole et son exploitation durant de nombreuses décennies. Partez avec les guides à la découverte d’une remontée naturelle de brut, là où toute l’histoire pétrolière du secteur a débuté. De ce riche passé industriel les guides vous entrainerons vers l’actualité du territoire et son proche futur.

La visite du musée du pétrole clôture la sortie (billet encore valable toute la saison en cas de manque de temps). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 14:00:00

fin : 2024-08-25 16:00:00

4 rue de l’École

Merkwiller-Pechelbronn 67250 Bas-Rhin Grand Est museedupetrole@wanadoo.fr

