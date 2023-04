Ban des Truffes Le Village, 2 décembre 2023, Richerenches.

Il y avait déjà l’ancestral Ban des Vendanges qui proclame l’ouverture de la récolte des raisins, il faut maintenant compter avec le Ban des Truffes qui marque l’ouverture officielle du marché aux truffes de Richerenches..

2023-12-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-12-02 . .

Le Village

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



There was already an ancestral Ban des Vendanges (Grape Harvest) proclaiming the opening of the grape harvest, we must now reckon with the Ban des Truffes (Truffles Proclamation).

Ya existía el ancestral « Ban des Vendanges » que proclamaba la apertura de la vendimia, ahora existe el « Ban des Truffes » que marca la apertura oficial del mercado de la trufa de Richerenches.

Es gab schon den uralten Ban des Vendanges, der die Eröffnung der Traubenernte verkündet, jetzt muss man mit dem Ban des Truffes rechnen, der die offizielle Eröffnung des Trüffelmarktes von Richerenches markiert.

Mise à jour le 2022-12-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes