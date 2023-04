Exposition de peintures Place Hugues de Bourbouton, 15 avril 2023, Richerenches.

Une très belle exposition de peinture va prendre place au sein de la salle voutée de la Maison Templière de Richerenches.

2023-04-15 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-13 17:00:00. .

Place Hugues de Bourbouton Salle voutée de la Commanderie

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



A very beautiful painting exhibition will take place in the vaulted room of the Templar House of Richerenches

Una bella exposición de pintura tendrá lugar en la sala abovedada de la Casa Templaria de Richerenches

Eine sehr schöne Gemäldeausstellung wird im Gewölbesaal des Templerhauses von Richerenches stattfinden

