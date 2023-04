Concert à Richemont Rue centrale, 10 juin 2023, Richemont.

Laissez-vous envoûter par les musiques de John Williams en compagnie de l’Harmonie municipale d’Aumale.

Il est le compositeur de célèbres musiques : « Harry Potter à l’école des sorciers », « Harry Potter et la chambre des secrets » puis « Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban ». On lui doit le renouveau des bandes originales symphoniques avec ce qui reste son œuvre la plus célèbre : la musique de la saga Star Wars.

Une occasion également de fêter le festival de printemps – Union départementale 76

20h30 – Salle des fêtes de Richemont

Entrée gratuite

Infos : 06 80 16 18 97.

2023-06-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-10 23:30:00. .

Rue centrale Salle des fêtes

Richemont 76390 Seine-Maritime Normandie



Let yourself be enchanted by the music of John Williams in the company of the Harmonie municipale d?Aumale.

He is the composer of famous music : » Harry Potter at the wizard school « , » Harry Potter and the chamber of secrets » then » Harry Potter and the prisoner of Azkaban « . He is responsible for the revival of symphonic soundtracks with what remains his most famous work: the music for the Star Wars saga.

An opportunity to celebrate the spring festival – Union départementale 76

8:30 pm – Richemont village hall

Free entrance

Information : 06 80 16 18 97

Déjese hechizar por la música de John Williams en compañía de la Harmonie municipale d’Aumale.

Es el compositor de famosas partituras: « Harry Potter y la piedra filosofal », « Harry Potter y la cámara secreta » y « Harry Potter y el prisionero de Azkaban ». Es responsable del renacimiento de las bandas sonoras sinfónicas con la que sigue siendo su obra más famosa: la música para la saga de La guerra de las galaxias.

Una ocasión para celebrar la fiesta de la primavera – Union départementale 76

20.30 h – Ayuntamiento de Richemont

Entrada libre

Información: 06 80 16 18 97

Lassen Sie sich von der Musik von John Williams in Begleitung der Harmonie Municipale d’Aumale verzaubern.

Er ist der Komponist der berühmten Musikstücke « Harry Potter und die Schule der Zauberer », « Harry Potter und die Kammer des Schreckens » und « Harry Potter und der Gefangene von Askaban ». Mit seinem berühmtesten Werk, der Musik für die Star Wars-Saga, hat er die symphonischen Soundtracks wiederbelebt.

Eine weitere Gelegenheit, das Frühlingsfest zu feiern – Union départementale 76

20:30 Uhr – Festsaal von Richemont

Eintritt frei

Infos: 06 80 16 18 97

