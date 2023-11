Concert de Noël : Le Choeur Ex-Arte Richelieu, 3 décembre 2023, Richelieu.

Richelieu,Indre-et-Loire

Le Choeur Ex-Arte et son ensemble musical sous la direction de Mylène Maucort seront présents lors du marché de Noël de Richelieu et donneront un concert de Noël dans l’église. Un repertoire riche et varié pour partager ensemble la Magie de Noël !.

Dimanche 2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Choeur Ex-Arte and its musical ensemble, under the direction of Mylène Maucort, will be present at the Richelieu Christmas market, giving a Christmas concert in the church. A rich and varied repertoire to share the magic of Christmas!

El Choeur Ex-Arte y su conjunto musical, dirigido por Mylène Maucort, estarán presentes en el mercado navideño de Richelieu para ofrecer un concierto de Navidad en la iglesia. Un repertorio rico y variado para compartir juntos la magia de la Navidad

Der Chor Ex-Arte und sein Musikensemble unter der Leitung von Mylène Maucort werden auf dem Weihnachtsmarkt von Richelieu auftreten und ein Weihnachtskonzert in der Kirche geben. Ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Repertoire, um gemeinsam den Zauber der Weihnacht zu teilen!

Mise à jour le 2023-11-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme