Les Vocalises Richelaises : Octobre Rose Richelieu, 15 octobre 2023, Richelieu.

Richelieu,Indre-et-Loire

La chorale les Vocalises Richelaises donne un concert caritatif dans le cadre d’octobre rose en partenariat avec la ville de Richelieu.

Dimanche 2023-10-15 15:00:00 fin : 2023-10-15 . .

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Vocalises Richelaises choir performs a benefit concert in partnership with the city of Richelieu as part of the « octobre rose » campaign

El coro Vocalises Richelaises ofrece un concierto benéfico en el marco de la campaña de la rosa de octubre, en colaboración con la ciudad de Richelieu

Der Chor les Vocalises Richelaises gibt im Rahmen des Rosa Oktobers in Partnerschaft mit der Stadt Richelieu ein Benefizkonzert

Mise à jour le 2023-10-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme