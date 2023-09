Journées Européennes du Patrimoine : Rallye équestre des Châteaux du pays de Richelieu Richelieu, 17 septembre 2023, Richelieu.

Richelieu,Indre-et-Loire

Randonnée ouverte aux cavaliers, aux attelages et leurs accompagnateurs. Circuit d’environ 25 km à la découverte des châteaux avec une dégustation de produits locaux au Château de Milly à Razines. Rendez-vous à l’ancienne gare de Richelieu.

Dimanche 2023-09-17 08:30:00 fin : 2023-09-17 . 15 EUR.

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Open to riders, carriages and their companions. A 25 km tour of the châteaux, with a tasting of local produce at Château de Milly in Razines. Meet at the old Richelieu railway station

Abierto a jinetes, coches de caballos y acompañantes adultos. Recorrido de 25 km por los castillos con degustación de productos locales en el Château de Milly, en Razines. Encuentro en la antigua estación Richelieu

Diese Wanderung steht Reitern, Gespannen und ihren Begleitern offen. Rundgang von ca. 25 km zur Entdeckung von Schlössern mit einer Verkostung lokaler Produkte im Château de Milly in Razines. Treffpunkt am alten Bahnhof von Richelieu

Mise à jour le 2023-09-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme