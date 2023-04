Concert de trompes de chasse Richelieu Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Concert de trompes de chasse, 15 septembre 2023, Richelieu. Concert de trompes de chasse, l’Echo de Chanteloup, champion international de sociétés 2022.

Vendredi 2023-09-15 à 20:00:00 ; fin : 2023-09-15 . . Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Concert of hunting horns, the Echo de Chanteloup, international champion of societies 2022 Concierto de trompas de caza, el Eco de Chanteloup, campeón internacional de sociedades 2022 Jagdhornbläserkonzert, l’Echo de Chanteloup, internationaler Vereinsmeister 2022 Mise à jour le 2023-04-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

