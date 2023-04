Conférence « Le service en faïence de Moustiers du Duc de Richelieu » 1 Place du Marché, 9 septembre 2023, Richelieu.

Conférence « Le service en faïence de Moustiers du Duc de Richelieu » par Jean-Claude ALARY, Président de l’Académie de Moustiers.Une partie du service en faïence de Moustiers commandé à l’occasion du mariage du 3ème duc de Richelieu avec la princesse de Lorraine-Harcourt, est exposée au musée.

Samedi 2023-09-09 à 18:30:00 ; fin : 2023-09-09 20:00:00. .

1 Place du Marché

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Conference » The Moustiers earthenware service of the Duke of Richelieu » by Jean-Claude ALARY, President of the Academy of Moustiers. A part of the Moustiers earthenware service ordered for the marriage of the 3rd Duke of Richelieu with the Princess of Lorraine-Harcourt, is exposed in the museum

Conferencia » El servicio de loza de Moustiers del duque de Richelieu » por Jean-Claude ALARY, Presidente de la Academia de Moustiers.Una parte del servicio de loza de Moustiers encargado para la boda del 3er duque de Richelieu con la princesa de Lorraine-Harcourt, se expone en el museo

Vortrag « Das Moustiers-Fayence-Service des Herzogs von Richelieu » von Jean-Claude ALARY, Präsident der Akademie von Moustiers.Ein Teil des Moustiers-Fayence-Service, das anlässlich der Hochzeit des dritten Herzogs von Richelieu mit der Prinzessin von Lothringen-Harcourt bestellt wurde, ist im Museum ausgestellt

