L’Avare, de Molière 5 Place du Cardinal, 25 août 2023, Richelieu.

« …Voilà où les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des pères ; et on s’étonne après cela que les fils souhaitent qu’ils meurent. » Acte II Scène 1. Harpagon, cupide et calculateur est issu d’une bourgoisie industrielle qui a eu son heure de gloire.

Vendredi 2023-08-25 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-25 . .

5 Place du Cardinal

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



« …This is where young men are reduced by the cursed avarice of the fathers; and one is surprised after that that the sons wish that they die. » Act II Scene 1. Harpagon, greedy and calculating, comes from an industrial bourgoisie which had its hour of glory

« …Hasta este extremo se ven reducidos los jóvenes por la maldita avaricia de los padres; y es una maravilla después de esto que los hijos les deseen la muerte » Acto II Escena 1. Harpagon, codicioso y calculador, procede de una burguesía industrial que ha tenido su hora de gloria

« … So weit werden die jungen Männer durch die verfluchte Gier der Väter gebracht; und man wundert sich danach, dass die Söhne wünschen, dass sie sterben. » Akt II Szene 1. Harpagon, gierig und berechnend, stammt aus einem industriellen Bürgertum, das seine Glanzzeit hatte

Mise à jour le 2023-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme