Concert d’orgue et trompette du conservatoire de Valence Place du Marché, 19 août 2023, Richelieu.

Convert d’orgue de Dominique Joubert et Trompette du conservatoire de Valence. A la suite du concert sera dévoilé une plaque pour rendre hommage a Mlle Marie Audebert, qui fut Organiste de 1900 a 1980 à la tribune de Richelieu et professeur de piano..

Place du Marché

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Organ concert by Dominique Joubert and trumpet of the conservatory of Valence. Following the concert, a plaque will be unveiled to pay tribute to Miss Marie Audebert, who was Organist from 1900 to 1980 at the Richelieu organ loft and piano teacher.

Concierto de órgano a cargo de Dominique Joubert y trompeta del Conservatorio de Valence. Tras el concierto, se descubrirá una placa en homenaje a la Srta. Marie Audebert, que fue organista de 1900 a 1980 en el organo Richelieu y profesora de piano.

Orgelkonzert von Dominique Joubert und Trompete des Konservatoriums von Valence. Im Anschluss an das Konzert wird eine Gedenktafel zu Ehren von Marie Audebert enthüllt, die von 1900 bis 1980 Organistin an der Empore von Richelieu und Klavierlehrerin war.

