Spectacle Poétique à partir du texte de Samuel Beckett « Comment Dire »
5 Place du Cardinal Richelieu

Richelieu

Spectacle Poétique à partir du texte de Samuel Beckett « Comment Dire » 5 Place du Cardinal, 13 août 2023, Richelieu. Spectacle Poétique à partir du texte de Samuel Beckett « Comment Dire », par Nicolas Vaude.

Dimanche 2023-08-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-13 . .

5 Place du Cardinal

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Poetic show based on Samuel Beckett’s text « Comment Dire », by Nicolas Vaude Performance poética basada en el texto de Samuel Beckett « Comment Dire », de Nicolas Vaude Poetische Aufführung anhand von Samuel Becketts Text « Comment Dire », von Nicolas Vaude Mise à jour le 2023-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

