Richelieu-Dumas : dialogue imaginaire, lecture spectacle 7 Rue Jarry, 12 août 2023, Richelieu.

Richelieu-Dumas : dialogue imaginaire, lecture spectacle, Nicolas VAUD ET Pierre Forest, création de Danielle Mathieu-Bouillon, salle des fêtes de Richelieu. Deux acteurs moliérisés au service d’un dialogue imaginaire entre Richelieu et Dumas, où la vérité historique est servie par le théâtre..

Samedi 2023-08-12 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-12 . 10 EUR.

7 Rue Jarry

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Richelieu-Dumas : imaginary dialogue, reading show, Nicolas VAUD AND Pierre Forest, creation by Danielle Mathieu-Bouillon, Richelieu village hall. Two moliere actors at the service of an imaginary dialogue between Richelieu and Dumas, where the historical truth is served by the theater.

Richelieu-Dumas : dialogue imaginaire, conferencia-espectáculo, Nicolas VAUD Y Pierre Forest, creación de Danielle Mathieu-Bouillon, sala del pueblo de Richelieu. Dos actores a lo Moliere interpretan un diálogo imaginario entre Richelieu y Dumas, donde la verdad histórica está al servicio del teatro.

Richelieu-Dumas: dialogue imaginaire, lecture spectacle, Nicolas VAUD ET Pierre Forest, création de Danielle Mathieu-Bouillon, salle des fêtes de Richelieu. Zwei moliérisierte Schauspieler im Dienste eines imaginären Dialogs zwischen Richelieu und Dumas, bei dem die historische Wahrheit durch das Theater bedient wird.

