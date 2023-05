La Vit’Visite de Richelieu, 19 juillet 2023, Richelieu.

Laissez-vous entrainer par Wenceslas-Christian et Marie-Odile, les deux guides fantaisistes de la surprenante Vit’Visite©, qui ont pour mission de vous faire découvrir tous les secrets des villes et monuments ! Réservations au Bureau d’Accueil de Richelieu..

Mercredi 2023-07-19 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-19 19:30:00. 7 EUR.

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Let yourself be carried away by Wenceslas-Christian and Marie-Odile, the two whimsical guides of the surprising Vit?Visite©, whose mission is to make you discover all the secrets of the cities and monuments! Reservations at the Richelieu Welcome Desk.

Déjese llevar por Wenceslao-Cristiano y Marie-Odile, los dos caprichosos guías de la sorprendente Vit?Visite©, cuya misión es ayudarle a descubrir todos los secretos de las ciudades y monumentos Reservas en el mostrador de bienvenida Richelieu.

Lassen Sie sich von Wenceslas-Christian und Marie-Odile, den beiden fantasievollen Fremdenführern der überraschenden Vit?Visite©, mitreißen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Ihnen alle Geheimnisse der Städte und Denkmäler zu enthüllen! Reservierungen im Empfangsbüro von Richelieu.

Mise à jour le 2023-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme