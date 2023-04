Concert d’orgue de Mickaël Mates à l’Eglise de Richelieu Place du Marché Richelieu Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Richelieu

Concert d’orgue de Mickaël Mates à l’Eglise de Richelieu Place du Marché, 15 juillet 2023, Richelieu. Concert d’orgue Michael Matthes, accompagné du tromboniste Antoine Houzelle. Ave Maria de Caccini chanté par la soliste Anne Gerard..

Samedi 2023-07-15 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-15 . .

Place du Marché

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Organ concert by Michael Matthes, accompanied by trombonist Antoine Houzelle. Ave Maria by Caccini sung by soloist Anne Gerard. Concierto de órgano de Michael Matthes, acompañado por el trombonista Antoine Houzelle. Ave María de Caccini cantada por la solista Anne Gerard. Orgelkonzert Michael Matthes, begleitet vom Posaunisten Antoine Houzelle. Ave Maria von Caccini, gesungen von der Solistin Anne Gerard. Mise à jour le 2023-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

