Le concert impossible, Olivier Laurent (chanteur, imitateur) Les Halles, 8 juillet 2023, Richelieu.

Avec plus de 60 personnes sur scène : Vianney, Bruel, Julien Doré, Sardou, Stromae… accompagné de musiciens en live. Un spectacle mélangeant l’humour, l’émotion et la performance et tout cela pour vous à Richelieu..

Samedi 2023-07-08 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-08 . 19 EUR.

Les Halles

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



With more than 60 people on stage: Vianney, Bruel, Julien Doré, Sardou, Stromae… accompanied by live musicians. A show mixing humor, emotion and performance and all this for you in Richelieu.

Con más de 60 personas sobre el escenario: Vianney, Bruel, Julien Doré, Sardou, Stromae… acompañados por músicos en directo. Un espectáculo que mezcla humor, emoción y espectáculo, y todo ello para usted en Richelieu.

Mit mehr als 60 Personen auf der Bühne: Vianney, Bruel, Julien Doré, Sardou, Stromae… begleitet von Live-Musikern. Eine Show, die Humor, Emotionen und Leistung mischt und das alles für Sie in Richelieu.

