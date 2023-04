Exposition les cités idéales, de l’Italie à Richelieu 28 Grande Rue, 17 juin 2023, Richelieu.

Exposition les cités idéales, de l’Italie à Richelieu, textes de Marie-Pierre Terrien, historienne et aquarelles de Sylvie Perrot.

L’exposition met en lumière les multiples liens entre les cités idéales italiennes et la ville nouvelle de Richelieu..

Samedi 2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-14 18:00:00. .

28 Grande Rue

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Exhibition the ideal cities, from Italy to Richelieu, texts by Marie-Pierre Terrien, historian and watercolors by Sylvie Perrot.

The exhibition highlights the multiple links between the Italian ideal cities and the new city of Richelieu.

Exposición sobre las ciudades ideales, de Italia a Richelieu, textos de Marie-Pierre Terrien, historiadora y acuarelas de Sylvie Perrot.

La exposición pone de relieve los numerosos vínculos entre las ciudades ideales italianas y la nueva ciudad de Richelieu.

Ausstellung les cités idéales, de l’Italie à Richelieu, Texte von Marie-Pierre Terrien, Historikerin, und Aquarelle von Sylvie Perrot.

Die Ausstellung beleuchtet die vielfältigen Verbindungen zwischen den idealen Städten Italiens und der neuen Stadt Richelieus.

Mise à jour le 2023-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme