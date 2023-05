La fontaine, « contes interdits et fables travesties » de Jean-Pierre Duffourc Bazin 1 Place du Marché, 10 juin 2023, Richelieu.

La fontaine, « contes interdits et fables travesties » de Jean-Pierre Duffourc Bazin, Théâtre Populaire de Châtellerault. 7 contes cocasses et irrévérencieux, qui valurent à son auteur le succès mais aussi la réprobation des milieux bien-pensants, sont rassemblés pour être joués de manière vivante.

Samedi 2023-06-10 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

1 Place du Marché

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



La fontaine, « contes interdits et fables travesties » by Jean-Pierre Duffourc Bazin, Théâtre Populaire de Châtellerault. 7 funny and irreverent tales, which earned the author success but also the disapproval of the right-thinking circles, are gathered to be played in a lively way

La fontaine, « contes interdits et fables travesties » de Jean-Pierre Duffourc Bazin, Teatro Popular de Châtellerault. 7 cuentos divertidos e irreverentes, que le valieron al autor el éxito pero también la desaprobación de los círculos de pensamiento correcto, se reúnen para ser representados de forma animada

La fontaine, « contes interdits et fables travesties » von Jean-Pierre Duffourc Bazin, Théâtre Populaire de Châtellerault. 7 komische und respektlose Märchen, die ihrem Autor Erfolg, aber auch die Missbilligung der wohlmeinenden Kreise einbrachten, werden für eine lebendige Aufführung zusammengestellt

Mise à jour le 2023-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme