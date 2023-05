Salon d’Antiquité Les Halles, 27 mai 2023, Richelieu.

Le Comité des fêtes de Richelieu vous invite à la 24e édition de don Salon d’Antiquité, dans un cadre remarquable que sont les Halles du XVIIe siècle.

Une vingtaine d’exposants professionnels venant de toute la France présenteront meubles, bijoux, arts de la table, argenterie, livres, etc..

Lundi 2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-29 . 3 EUR.

Les Halles

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Comité des fêtes de Richelieu invites you to the 24th edition of the Antiques Fair, in a remarkable setting that is the 17th century Halles.

About twenty professional exhibitors from all over France will present furniture, jewelry, tableware, silverware, books, etc.

El Comité des fêtes de Richelieu le invita a la 24ª edición de su Feria de Antigüedades, en el marco incomparable de las Halles del siglo XVII.

Una veintena de expositores profesionales de toda Francia presentarán muebles, joyas, vajillas, platería, libros, etc.

Das Festkomitee von Richelieu lädt Sie zur 24. Ausgabe der Antiquitätenmesse ein, die in der bemerkenswerten Umgebung der Markthallen aus dem 17.

Jahrhundert. Rund 20 professionelle Aussteller aus ganz Frankreich präsentieren Möbel, Schmuck, Tischkultur, Silberwaren, Bücher und vieles mehr.

Mise à jour le 2023-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme