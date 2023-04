Concert de René Daudin Richelieu Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Richelieu

Concert de René Daudin, 15 avril 2023, Richelieu . Richelieu ,Indre-et-Loire , Concert de René Daudin 13, avenue de la gare Richelieu Indre-et-Loire

2023-04-15 – 2023-04-15 Richelieu

Indre-et-Loire . Concert de René Daudin (musique folk et celtique). Restauration toute la soirée. Réservation conseillée Concert de René Daudin (musique folk et celtique). Restauration toute la soirée. Réservation conseillée +33 6 45 40 06 62 Richelieu

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Richelieu Autres Lieu Richelieu Adresse 13, avenue de la gare Richelieu Indre-et-Loire Ville Richelieu Departement Indre-et-Loire Tarif Lieu Ville Richelieu

Richelieu Richelieu Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/richelieu /

Concert de René Daudin 2023-04-15 was last modified: by Concert de René Daudin Richelieu 15 avril 2023 13 avenue de la gare Richelieu Indre-et-Loire Indre-et-Loire Richelieu

Richelieu Indre-et-Loire