2022-04-29 – 2022-04-30

Nice Alpes-Maritimes EUR 5 Vier letzte Lieder – Sinfonia domestica, op. 53.



Soprano Annette Dasch – Direction musicale Daniele Callegari.

Orchestre Philharmonique de Nice opera.billetterie@ville-nice.fr +33 4 92 17 40 79 http://www.opera-nice.org/fr Opéra Nice Côte d’Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Nice

