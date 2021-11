Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Richard Petitsigne & Fabian Grégoire Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

« Un comédien raconte, un illustrateur dessine… » Ces six mots résument très simplement l’animation que Richard Petitsigne développe avec plusieurs illustrateurs depuis quelques saisons. Autour de programmes de contes traditionnels pour le jeune public, ils confrontent deux disciplines artistiques, les mots et les images. La rencontre est toujours surprenante, les traits accompagnent le récit et les mots magnifient les formes. À lire : Le Pirate le plus terrible du monde, Richard Petitsigne (Illustrations de Mélanie Allag), Glénat jeunesse, 2017. Le secret de l’astrolabe, Fabian Grégoire, Ecole des loisirs, 2015 DEDICACES A LA FIN DU SPECTACLE

GRATUIT sur inscription

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

2018-02-10T14:00:00 2018-02-10T15:00:00

