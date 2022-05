RICHARD ORLINSKI : KABARET !, 29 mai 2022, .

RICHARD ORLINSKI : KABARET !

2022-05-29 18:00:00 – 2022-05-29

EUR 17 17 C’est en 2004, imprégné de pop-culture, que Richard Orlinski décide de se consacrer pleinement à l’art. Très vite, il se crée un univers pop et coloré et son bestiaire fait le tour de la planète. En 2015, Richard Orlinski devient l’artiste contemporain français le plus vendu dans le monde. Amoureux de l’art sous toutes ses formes, tous les espaces d’expression et de création attirent Richard Orlinski : sculpture, design, musique, écriture, spectacle…Après un premier spectacle, Richard Orlinski décide de poursuivre l’aventure et de créer “Le Kabaret”. En représentation depuis le mois de mars 2020 à la Comédie de Paris, l’artiste a décidé de partir à la rencontre de tous les publics de France, avec une date exceptionnel dans la ville de Lunel le dimanche 29 mai prochain à 18h dans la salle Brassens.Avec ce spectacle interactif, le plasticien vous invite à passer une soirée dans un Kabaret un peu particulier, dans lequel il partage son parcours hors-norme, tout en distillant quelques anecdotes sur l’histoire de l’art.Pour mieux faire découvrir son univers aux multiples facettes, le sculpteur s’est entouré de deux chanteurs, le bondissant Arezki découvert dans l’émission The Voice et le jeune Skidjo, artiste prodige de 16 ans, ainsi que des danseurs exceptionnels.

Avec ce spectacle interactif, le plasticien vous invite à passer une soirée dans un Kabaret un peu particulier, dans lequel il partage son parcours hors-norme, tout en distillant quelques anecdotes sur l’histoire de l’art.

C’est en 2004, imprégné de pop-culture, que Richard Orlinski décide de se consacrer pleinement à l’art. Très vite, il se crée un univers pop et coloré et son bestiaire fait le tour de la planète. En 2015, Richard Orlinski devient l’artiste contemporain français le plus vendu dans le monde. Amoureux de l’art sous toutes ses formes, tous les espaces d’expression et de création attirent Richard Orlinski : sculpture, design, musique, écriture, spectacle…Après un premier spectacle, Richard Orlinski décide de poursuivre l’aventure et de créer “Le Kabaret”. En représentation depuis le mois de mars 2020 à la Comédie de Paris, l’artiste a décidé de partir à la rencontre de tous les publics de France, avec une date exceptionnel dans la ville de Lunel le dimanche 29 mai prochain à 18h dans la salle Brassens.Avec ce spectacle interactif, le plasticien vous invite à passer une soirée dans un Kabaret un peu particulier, dans lequel il partage son parcours hors-norme, tout en distillant quelques anecdotes sur l’histoire de l’art.Pour mieux faire découvrir son univers aux multiples facettes, le sculpteur s’est entouré de deux chanteurs, le bondissant Arezki découvert dans l’émission The Voice et le jeune Skidjo, artiste prodige de 16 ans, ainsi que des danseurs exceptionnels.

©Ville de Lunel

dernière mise à jour : 2022-05-12 par